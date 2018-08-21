«Депутат Бундестага Германии Альберт Вайлер был включен в список нежелательных персон за незаконное посещение оккупированных земель Азербайджана определенное время тому назад».

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию газеты Bild об отказе во въезде на территорию Азербайджана немецкому парламентарию.

«Данный депутат незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана. И в соответствии с законами Азербайджанской Республики, был включен в список «персон нон грата». Уважение к законам страны и ее территориальной целостности является обязательным. Наша позиция конструктивна. И практика показывает, что в случае принесения извинений за неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, данные лица могут быть исключены из вышеуказанного списка», — отметил Гаджиев.

Minval.az