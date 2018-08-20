21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 21 августа температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 24-25 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. По этой причине на пляжах будут благоприятные погодные условия для купания.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных территориях возможны грозы, дожди. Утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью температура воздуха составит 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az