Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Имран Хана c избранием премьер-министром Пакистана, сообщает сайт главы государства.

«Азербайджан и Пакистан объединяют партнерские и союзнические связи стратегического характера, подогреваемые волей наших братских и дружеских народов», — сказано в тексте поздравления.

Ильхам Алиев выразил уверенность на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Баку и Исламабадом и пожелал И.Хану крепкого здоровья и успешной трудовой деятельности на благо народа Пакистана.

Minval.az