Крупную партию не задекларированных лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей обнаружили на территории пограничного пропускного пункта «Мазымчай» сотрудники Таможенного управления Балакенского района Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета АР (ГТК).

Во время осмотра посредством системы контроля Smiths Detection груза, прибывшего из Турции, на мониторах компьютера высветилось изображение, отличающееся от описания, приведенного в сопроводительных документах.

В результате в грузовом автомобиле марки Volvo, за рулем которого находился гражданин Турции, во время непосредственного осмотра обнаружены 10,11 тысячи упаковок лекарственных препаратов 104 наименований, три тысячи покрытий для кушеток марки Eren, 700 пеленок марки Bаbу Care, а также 554,4 тысячи медицинских перчаток TentyFlex.

Minval.az