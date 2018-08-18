Президент Азербайджана Ильхам Алиевнаправил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Афганистаном будут постоянно развиваться и еще больше укрепляться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

B этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Афганистана – спокойствия и благополучия»

Minval.az