Победитель Европейских игр, чемпион Европы Расул Чунаев удостоен звания старшего лейтенанта.

Об этом спортсмен написал в соцсети:

«Уже как месяц указом начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева я удостоен звания старшего лейтенанта. Я ждал особенного дня, чтобы поделиться с вами этой хорошей новостью, и этот день настал. Сегодня профессиональный праздник азербайджанских пограничников. От всего сердца поздравляю всех пограничников во главе с начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым, желаю успехов».

Minval.az