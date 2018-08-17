18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 18 августа температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 24-25 градусов тепла. В связи с усилением северо-западного ветра на пляжах будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия.

В районах Азербайджана 18 августа ночью и утром в некоторых северных районах, а днем в большинстве районов будут грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер и перейти в ливень.

Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az