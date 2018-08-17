Сотрудники регионального управления экологии и природных ресурсов № 5 министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной рейд с целью проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

В ходе рейда было выявлено, что на территории села Гарагуртлу Хачмазского района незаконно вырублено 11 тополей с диаметром ствола в 20-30 см.

В ходе проверок были установлено, что незаконную вырубку деревьев осуществил житель Хачмазского района Назим Аббасов. По факту в отношении нарушителя закона был составлен акт, установлен размер нанесенного природе ущерба — 2470 манатов.

Поскольку сумма нанесенного ущерба является основанием для состава преступления, собранные материалы были направлены в Хачмазскую районную прокуратуру для дачи правовой оценки вопросу и принятия мер в отношении виновного в соответствии с законом.

Minval.az