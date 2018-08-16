17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Будет преобладать северо-восточный ветер, который вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 50-60%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 17 августа температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 24-25 градусов тепла. Ожидается умеренный северо-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра осадки в основном не ожидаются. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az