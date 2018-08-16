Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило о запуске новых автобусных маршрутов, с помощью которых жители Баку и гости столицы смогут добраться до храма огнепоклонников «Атешгях».

Ежегодно 15 000 гостей посещают храм «Атешгях», включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО и расположенный в поселке Сураханы Абшеронского полуострова, отмечается на странице Бакинского транспортного агентства в социальной сети Facebook.

Те, кто решил посетить храм, могут воспользоваться маршрутами номер 104 (станция метро «Ази Асланов» – поселок новые Сураханы, улица 14 июля); номер 113 (станция метро «Гара Гараев» — поселок Амирджаны); номер 191 (станция метро «Гара Гараев» – поселок Бахар); номер 208 (поселок Бакиханова, улица Алиева, железнодорожная станция – поселок Сураханы, ул. Алекберова); номер 209 (поселок Бакиханова, улица Алиева, железнодорожная станция – поселок Сураханы, парк Бахлулзаде).

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