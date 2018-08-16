США приветствуют решение об освобождении лидера движения REAL Ильгара Мамедова, говорится в среду в сообщении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Отметим, что Шекинский апелляционный суд рассмотрел жалобу находившегося в тюремном заключении Ильгара Мамедова. На процессе под председательством судьи Гюндуза Аббасова на этой неделе жалоба была удовлетворена – решение Шекинского суда по тяжким преступлениям изменено и оставшаяся часть наказания заменена на условное без права выезда.

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