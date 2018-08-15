В Азербайджане запрещено распространение и размещение на сайтах порнографических материалов, в том числе детской порнографии. Ограничение деятельности сайтов, публикующих запрещённую информацию, производится согласно соответствующему законодательству.

Как сообщили в в Службе электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, на основе обоснованной информации, поступившей от физического или юридического лица либо государственной структуры, Служба электронной безопасности делает письменное предупреждение сайту или владельцу его доменного имени, в том числе хостинг-провайдеру. Если в течение восьми часов запрещенную информацию не удаляют с сайта, Служба обращается в судебную инстанцию по поводу ограничения деятельности данного сайта на территории страны.

На основе обращений соответствующих структур Служба электронной безопасности обратилась в судебные инстанции по поводу сайтов непристойного содержания, и было принято соответствующее решение для ограничения их деятельности на территории страны.

Напомним, что как писал ряд СМИ, в Азербайджане заблокирован доступ к порносайтам Xvideos и Xnxx.

Minval.az