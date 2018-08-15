Известный журналист Сабухи Мамедли минувшей ночью пытался совершить суицид.

Он заранее написал об этом на своей страничке в Facebook:

«Хватит, хватит, хватит. Кто хочет, может прийти к железнодорожному мосту в Баладжарах. Внизу есть высоковольтные электропровода. Я вам покажу реалити-шоу. Приходите, может по дороге еще и другое шоу будет…».

Ранее журналист писал статус, что боится умирать: «Я не хочу умирать, мне очень страшно. Что я наделал…Пусть это закончился…».

Что случилось далее неизвестно, однако работавший с С.Мамедли Насими Набизаде написал в Facebook, что журналист находится в реанимации в клинике им.Мусы Нагиева.

Другие коллеги Сабухи Мамедли отметили, что у него были проблемы со здоровьем (высокое кровяное давление и диабет), и в последнее время он был в депрессии.

Minval.az