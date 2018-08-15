16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-24, днем 26-31 градус тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-65%.

16 августа на северных пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе температура морской воды составит 23-24 градуса тепла. На южных пляжах Абшерона – в Тюркане, Говсаны, Сахиле и на Шихово температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

16 августа в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Утром в некоторых местах будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 29-34 градусов, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az