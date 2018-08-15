С сегодняшнего дня в общеобразовательных учебных заведениях по республике начинается прием документов в подготовительные к школе группы.

Как сообщает Report, прием документов в подготовительные к школе группы по общеобразовательным учебным заведениям, расположенным в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван, Нафталан, а также Абшеронском, Евлахском, Самухском районах, производится в электронном порядке через сайт mektebeqebul.edu.az.

Прием документов продлится до конца сентября.

Подготовительные к школе группы организовываются в школах с соответствующей материально-технической базой и кадровым потенциалом во всех городах и районах страны.

В созданные в государственных общеобразовательных школах подготовительные к школе группы принимаются дети, которым в этом году исполнилось 5 лет.

Обучение в подготовительных к школе группах производится за государственный счет. В соответствии с законодательством, с разрешения министерства образования в ряде учебных заведений обучение в подготовительных к школе группах может производиться на платной основе.

В этих группах в день проводятся по 3 занятия. Занятия проводятся 4 дня в неделю (за неделю 12 занятий). Они длятся 30 минут, перемены — 10 минут.

Здесь проводятся следующие занятия — «Знакомство с окружающим миром», «Подготовка к обучению грамоте и развитие речи», «Развитие художественного мышления», «Развитие логического и математического мышления», «Изобразительная деятельность», «Музыка», «Физическая культура».

Учебный год в созданных в государственных общеобразовательных школах подготовительных к школе группах делится на два полугодия. Занятия здесь начнутся 1 октября и завершатся 31 мая.

Minval.az