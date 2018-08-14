Сотрудники 4-го Регионального управления экологии и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов провели на территории Гобустанского района рейд в целях пресечения случаев незаконной охоты.

Как сообщили Report в министерстве, во время рейда на территории села Чуханлы задержан занимавшийся незаконной охотой мужчина, у которого изъяты охотничье ружье и убитая лиса.

В ходе расследования было установлено, что нарушителем закона является житель Гобустанского района Шахид Максудов.

По факту в отношении нарушителя составлен протокол и применен штраф в размере 1000 манатов.

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