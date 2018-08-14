15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-65%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура воды составит 24-25 градусов тепла. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

В районах Азербайджана 15 августа местами будут грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер и перейти в ливень. Днем начиная с западных районов дождь постепенно прекратится.

Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 17-22 градусов тепла.

Minval.az