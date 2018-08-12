«Конвенция о правовом статусе Каспийского моря – документ исторического характера. Азербайджан на всех этапах подготовки этого документа конструктивно работал и вносил свой вклад так же, как и другие прикаспийские страны для того, чтобы этот документ был подписан», — сказал Ильхам Алиев в своем заявлении после подписания конвенции по Каспию в Актау.

«Хотел бы выразить благодарность своим коллегам за активную работу для того, чтобы мы могли сегодня подписать этот важный документ, определяющий общий правовой режим Каспийского моря.

И до подписании Конвенции Каспий был морем безопасности, морем стабильности и гарантом стабильности и безопасности на Каспии были наши отношения – и двусторонние, и многосторонние. Между прикаспийскими странами существует высокий уровень сотрудничества, доверия, взаимодействия, и это – главный гарант безопасности и стабильности.

Сегодня безопасность и стабильность на Каспии определяется Конвенцией, которую мы подписали. Естественно, это открывает широкие перспективы для тесного взаимодействия для прикаспийских стран, решения вопросов экономического, транспортного характера, вопросов, которые будут способствовать улучшению уровня жизни наших народов», — добавил президент Азербайджана.

«Азербайджан вносит активный вклад в улучшение экологической ситуации на Каспии. Меры, которые принимает наше правительство, нацелены на то, чтобы предотвратить загрязнение Каспийского моря, особенно при осуществлении нефтегазовых операций. Я во время саммита уже об этом говорил и еще раз хочу сказать – все нефтегазовые операции, осуществляемые Азербайджаном в период независимости, соответствуют международным стандартам.

В следующем году мы будем отмечать 70-летие добычи нефти на Каспии, что является первым примером добычи нефти на морских месторождениях. И конечно, за годы эксплуатации нефтегазовых ресурсов Каспия в предыдущие годы в определенной степени экология Каспия пострадала. Сегодня наша страна делает все, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности.

Азербайджан активно инвестирует в транспортную инфраструктуру и проекты, которые мы реализовали, позволяют нам рассматривать Каспий как важную транспортную артерию, коридор «Восток-Запад», в рамках которого Азербайджан представляет свои транзитные услуги Казахстану и Туркменистану, коридор «Север-Юг», по которому осуществляется транзит между Ираном и Россией – это проекты, которые укрепляют экономическое сотрудничество, создают новые рабочие места, еще ближе делают наши страны друг к другу и способствуют укреплению стабильности и безопасности. В рамках сегодняшнего заседания я отметил, что по коридору «Север-Юг» в этом году между Ираном и Россией грузоперевозки выросли более чем в сто раз и на территории Азербайджана все работы в этом направлении уже завершены и мы ожидает увеличения грузопотока», — отметил Ильхам Алиев.

«Азербайджан осуществил проект, которые объединяет железные дороги Европы и Азии и по этому коридору также ожидаем огромный рост грузопотока. Все это — дополнительные возможности для наших стран, экономическое благополучие, превращение наших стран в важный транзитный узел мирового масштаба. И конечно же, сегодняшняя церемония подписания открывает новые перспективы перед нами.

Мы нацелены на продолжение сотрудничества. Азербайджан со всеми прикаспийскими странами имеет очень тесные, доверительные отношения, основанные на учете взаимных интересов, на равноправии, на уважении территориальной целостности и суверенитета всех стран. И я хотел бы от имени всего азербайджанского народа выразить большое удовлетворение тем, что мы наконец-то подписали этот важный документ, который сыграет огромную роль в будущем для успешного развития всех наших стран», — резюмировал Ильхам Алиев.

Видео — с 17.15 по 22.34.

Minval.az