Зверское убийство молодой женщины совершено десятого августа в Хазарском районе Баку.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Хазарского района.

Согласно информации, жительнице Баку Гумбатовой Сакине Гусейн гызы, 1994 года рождения, были нанесены многочисленные удары ножом прямо перед ее собственным домом в поселке Бузовна. Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемого. Им оказался житель Агсуинского района, ранее судимый по статьям 128 (умышленное нанесение легкого телесного повреждения) и 178 (неоднократное совершение мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса АР Марданов Зафар Рафиг оглу, 1991 года рождения. Марданов пока не задержан, в этом направлении ведется работа.

А между тем, как стало известно, на место преступления Марданов приехал на автомобиле марки Mitsubishi, который принадлежит его знакомой Зульфие Шириевой, 1977 года рождения.

Убийство попало на камеру наблюдения, установленную в указанном районе. Позднее автомобиль преступника был найден на территории поселка Шаган.

Сама Шириева задержана оперативниками. Оказалось, что она была очевидцем преступления, а именно находилась в машине, когда Марданов напал на Гумбатову. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 307 (сокрытие преступления) УК АР.

В ходе следствия также было установлено, что мотивом преступления стал отказ погибшей выйти замуж за Марданова. У Гумбатовой остался малолетний ребенок.

Следствие по факту продолжается.

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