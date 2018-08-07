Президенту США он вряд ли поможет, но позиции Роухани серьезно пошатнет

Жанр политического триллера в СССР был весьма востребован. Конечно, о «подковерной борьбе» в структурах власти самого Советского Союза вряд ли кому-то пришло бы в голову написать книгу или даже рассказик — слишком опасно. Но зато зрительская и читательская аудитория не испытывала недостатка в остросюжетных произведениях, где действие происходило в развивающихся странах и где «красной нитью» проходило, конечно же, осуждение в литературной форме «американского империализма и неоколониализма», «произвола транснациональных компаний» и т.д. И нередко здесь сюжет «завязывался» вокруг версии, что очередному президенту США, у которого падает рейтинг, а на носу выборы, понадобилась этакая «маленькая победоносная война».

Наверное, при известной ловкости рук нынешнее решение Дональда Трампа восстановить санкции против ИРИ тоже можно постараться втиснуть в эту схему. Напомним: накануне США восстановили первую часть санкций, приостановленных ранее в рамках «ядерной сделки». Госсекретарь США Майк Помпео, передает The Washington Post, уже заявил, что Соединенные Штаты Америки обещают неукоснительное исполнение санкций против Ирана, которые будут восстановлены с 6 августа, до тех пор, пока он радикально не изменит свой политический курс. По его словам, Ирану не удастся обойти запреты на финансовые операции и продавать свою нефть. «Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской вредоносной деятельностью», — сказал Помпео. Как подчеркнул глава Госдепартамента, Америка готова к движению навстречу Тегерану, однако для этого «требуются колоссальные изменения со стороны иранского режима», а президент США Дональд Трамп намерен «научить Иран вести себя как нормальная страна».

Понятно, что решение это последовало на фоне весьма болезненных для нынешнего хозяина Белого Дома событий на внутриполитической арене США. В США продолжается суд над Полом Манафортом, экс-главой предвыборного штаба Трампа. Спецпрокурор Мюллер проявляет все больше интереса ко встрече сына Дональда Трампа с российским адвокатом Весельницкой и его попытке заполучить у нее «компромат» на Хиллари Клинтон. Притом что для американских фигурантов этой «ветви» расследования риск многократно выше, чем для обладателей российских паспортов.

Более того, нынешний глава Белого дома еще и сам поставил себя в весьма неловкое положение на саммите в Хельсинки, публично засомневавшись в выводах спецслужб США о вмешательстве России в выборы. А теперь в США уже заговорили, причем доказательно, о том, что Кремль вмешивается и в промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре нынешнего года.

Можно, конечно, сделать вывод, что на этом фоне вбросить в информационное пространство новость о возобновлении санкций — это для Дональда Трампа, без сомнения, достаточно грамотный «отвлекающий маневр» и заодно подтверждение собственного имиджа «президента, который выполняет свои предвыборные обещания». Но в США внешнеполитические новости, если это, конечно, не высадка американских войск и не теракт против граждан США, не привлекают такого интереса аудитории, как жизнь самих США. Особенно если речь идет о вмешательстве «третьей страны» в святая святых — выборы.

Остальной мир, по вполне понятным, впрочем, причинам, обсуждает внешнеполитические последствия решения Трампа, тем более что они обещают стать весьма масштабными.

Напомним: против инициативы Трампа выступили в Европе. Европейский Союз с 7 августа блокирует действие новых санкции США против Ирана на своей территории. Как официально сообщила Еврокомиссия, такой шаг имеет целью смягчить влияние санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране. К тому же Евросоюз принял «блокирующее постановление» еще в ноябре 1996 года. Оно позволяет европейским компаниям не подчиняться определенным решением Вашингтона относительно санкций. Кроме того, компании могут получить компенсации за вызванные ограничениями потери. Процесс его обновления был запущен 6 июня. Так что повод ли это для аршинных заголовков в стиле «Раскол между США и Евросоюзом!» — вопрос открытый. Тем более вряд ли это повод возвещать о возврате к политическим контурам 2003 года, когда после начала второй американской военной операции против Ирака канцлер ФРГ Герхард Шредер и президент Франции Жак Ширак провели встречу с Путиным и в ее ходе заявили о том, что они решение США категорически не поддерживают. Сегодня поведение Москвы вновь «цементирует» единство западного блока.

Зато сама Россия в результате иранского маневра Трампа оказалась в весьма деликатном положении. Выступить категорически против — не самый безопасный шаг: в таком случае есть опасность «обнулить» все надежды на особые отношения с Трампом. Другой вопрос, что самому Трампу эта поддержка может выйти ой каким боком. Поддержать Белый Дом — тоже не беспроигрышная лотерея. Публично «сдавать» своего союзника — тот шаг, которого писаные и неписаные правила рекомендуют всеми силами избегать. Особенно если ответ на вопрос «ради чего?» не то чтобы ясен и детально прописан.

Но в чем нет сомнений, так это в том, что решение Трампа будет иметь масштабные последствия для самого Ирана. Тем более что эксперты предупреждают: европейская «блокировка» вовсе не означает, что с ИРИ можно вести бизнес «как ни в чем не бывало». Достаточно вспомнить, что аналогичные блокирующие меры Евросоюз вводит по крайней мере с 1996 года, но при этом европейские страны в Иране работают (если работают) весьма и весьма неохотно. Механизм санкций продуман таким образом, что он ставит европейский (и любой другой) бизнес перед выбором: или иранский рынок, или американский. Вместе с американскими кредитами, технологической кооперацией и т.д.

И вот теперь с одобрением США должна производиться и торговля с иранскими контрагентами алюминием, сталью, графитом, углем и рядом компьютерных программ для промышленных предприятий. Спустя 90 дней, в ночь с 4 на 5 ноября, ограничения распространятся на экспорт иранской нефти. Но самое главное, перекрывают Ирану доступ к приобретению американской валюты, а также к торговле золотом и другими драгоценными металлами. Плюс ко всему, указывает, например, «Немецкая волна», даже те фирмы, которые не имеют бизнеса в США и не опасаются его потери, едва ли смогут обойти санкции. Главное препятствие в том, что банки не готовы вести денежные расчеты с Ираном. Как уточнил в интервью эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер, «даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране». Последствия для экономики Ирана можно себе представить. И самое опасное для властей ИРИ, местное население прекрасно знает, что такие решения США очень быстро отзываются падением курса риала — национальной валюты Ирана, ростом цен в магазинах и т.д. Власти Ирана могут, конечно, выступить с серией заявлений в стиле ««большому сатане» (как здесь именуют США) не удастся поставить на колени гордый и свободолюбивый народ Ирана!», но вряд ли эти заклинания произведут должное впечатление на народ. Тем более что в Иране уже не первую неделю бушуют протесты, причем под экономическими лозунгами. Очередная волна протестов прокатилась по городам Ирана в конце минувшей недели — сотни людей в Тегеране, Караи, Мешхеде, Исфахане, Ширазе, Куме протестовали против нарастающих экономических проблем. А еще настроения подогревали слухи — тогда еще слухи — о новых санкциях. И вряд ли это были митинги под лозунгами «Денег нет, но мы держимся!»

Пока что трудно сказать, перерастут ли эти протесты в новую революцию. Все же по своему размаху и накалу их даже неудобно сравнивать с «бурей» конца семидесятых. Другое дело — «национальные особенности» политики. Возобновление санкций, о котором в Вашингтоне говорят уже давно, «обнуляет» главное политическое достижение президента Ирана Хасана Роухани, который и подписывал с «шестеркой» стран пресловутую «ядерную сделку». Чем и попытались воспользоваться его противники из числа консерваторов-«муллократов» (Роухани считается «умеренным прагматиком»). Депутаты иранского Меджлиса дали Роухани месяц на то, чтобы он подготовил и представил отчет по действиям, которые предпринимает исполнительная власть для выхода из экономического кризиса. Он уже выразил согласие выступить перед парламентом страны с экономической повесткой. «Разумеется, это хорошая возможность рассказать правду моему возлюбленному народу, который является действительным владельцем страны — и моя, и ваша легитимность исходит из голосов граждан», — отметил Роухани в письме спикеру парламента.

По мнению многих экспертов, Роухани есть чего опасаться: влияние «муллократов» не стоит недооценивать. Но в уставшей от «жесткого исламского режима» стране их победа может оказаться «пирровой». А вот в этом случае, как показывает опыт распада СССР, под вопросом может оказаться само сохранение Ирана как единого государства. Тем более что за последние годы и «муллократия», и шахский режим своей политикой национального угнетения вполне подготовили почву для такого варианта.

Нурани, политический обозреватель.

Minval.az