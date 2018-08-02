Евросоюз сократил зависимость от российского природного газа.

Как передает РИА Новости, с таким утверждением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя итоги своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом 25 июля в Вашингтоне.

По итогам встречи Юнкер и Трамп сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, если цены будут конкурентоспособными. Трамп в понедельник заявил, что США и ЕС обсуждают строительство 9-11 новых СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ за счет средств ЕС.

«Зависимость от России сокращена», — приводит в четверг слова Юнкера люксембургский интернет-ресурс Paperjam. В среду вечером глава ЕК дал интервью местному телеканалу RTL.

По информации Paperjam, «решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии». В декларации, принятой по итогам встречи в верхах, говорится, что приоритет при сотрудничестве ЕС с западно-балканскими странами в обеспечении энергобезопасности будет отдан «улучшению энергоэффективности и трансграничному объединению энергосистем, диверсификации источников и путей (поставок энергоресурсов – ред.)».

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