Новый виток расширения НАТО может произойти на берегах Балтийского моря

Жизнь стремительно меняется даже на глазах «отдельно взятого» поколения людей. Те, «кому за», еще застали времена, когда телефон был глубоко не мобильным, Интернета и социальных сетей не существовало вообще, а выражение «распечатать письмо» обозначало «вскрыть конверт», а не отправить текст электронного послания на принтер. Однако кое-что остается в жизни неизменным. В том числе в такой ее деликатной сфере, как государственное управление. Где, конечно, меняются формы государственного устройства, границы, происходят дворцовые перевороты, войны и революции, но по-прежнему для любого государства задачей первостепенной важности остается обеспечение собственной безопасности. Инструментов, в том числе тех, которые доступны странам в ХХ- XXI веках, множество. Это и военные союзы, и дипломатические усилия по выстраиванию таких отношений по крайней мере с соседями, чтобы не возникало поводов для войны, и укрепление собственной армии, и нейтралитет. Рецептов не меньше, чем государств на планете. Одна беда: универсальных среди них нет. Что и подтверждают события, развернувшиеся на берегах Балтийского моря.

То, что Россия создает здесь впечатляющий «военный кулак», ни для кого не новость и тем более не секрет. Выступая на заседании коллегии министерства обороны России, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Западном военном округе с 2016 года были сформированы более 70 соединений и воинских частей. «Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — цитирует министра ТАСС. В этой связи, по словам российского министра, войска получили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Сергей Шойгу с удовлетворением отметил, что многочисленные проверки показали «качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач по предназначению».

Понятно и другое. Западное направление и во времена существования СССР было важным и, если угодно, «напряженным». В полной мере это касалось и Балтийского моря. На востоке — СССР, включая «Прибалтику», и его сателлиты — Польша и ГДР. На западе — члены НАТО ФРГ и Дания. А вот северные его берега достались нейтральной Швеции и Финляндии.

Теперь же ситуация переменилась, и не в пользу Кремля. ГДР вообще исчезла с карты мира. Польша и страны Балтии вступили в НАТО. За РФ на Балтике остались Санкт-Петербург (с Кронштадтом) и Калининград — бывший Кенигсберг.

В Москве, конечно, не устают «привлекать внимание» к расширению НАТО и военному присутствию альянса на территории своих новых членов — Польши и стран Балтии, и регулярно обещают «адекватный ответ». Вот и на сей раз Сергей Шойгу напоминал: контингент НАТО в Восточной Европе с 2014 г. увеличился с 2000 до 15 000 военнослужащих в настоящее время. С начала года североатлантический блок провел здесь более 100 учений, в которых участвовало до 80 000 военнослужащих. По словам Шойгу, численность участников учений НАТО возросла за пять лет в 10 раз, а количество боевой авиации – с 11 до 101 единицы. Кроме того, добавил министр, «с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций – в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции». Но самое главное, министр на коллегии ведомства обещал, что российская сторона примет меры в ответ на активное сотрудничество Швеции и Финляндии с НАТО. «Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции», – сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). В мае страны подписали договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях военного альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием, напомнил Шойгу. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран. «Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры», – подчеркнул Шойгу.

А вот тут не обойтись без ретроспективы. Финляндия, в прошлом часть Российской Империи, получила независимость от России в 1918 году. И потом четырежды (!) с Советской Россией воевала. Если вспомнить, что именно военной силой Кремль вернул под свой контроль и Южный Кавказ, и Центральную Азию, и Украину, а потом уже и страны Балтии, то о подоплеке и истинных причинах этих войн можно догадаться. Однако после второй мировой войны Финляндии удалось выстроить с СССР весьма теплые и дружеские отношения. Разумеется, здесь и не помышляли о вступлении в НАТО.

Швеция, в отличие от Финляндии, знала и времена собственного грозного имперского величия. И даже успела повоевать с Россией, причем не только на берегах Балтийского моря, но и под Полтавой. После чего, изведав предостаточно взлетов и падений, решила придерживаться нейтралитета. Этот самый нейтралитет позволил ей избежать втягивания во вторую мировую войну.

Но теперь ситуация меняется. Российская агрессия против Грузии в августе 2008 года, отработка наступательных сценариев на учениях, которые РФ проводила на побережье Балтики — все это вызывает серьезную обеспокоенность в Хельсинки и Стокгольме. Как и разговоры о «русском мире». Потому как на фоне аннексии Крыма, объявленного частью этого самого «русского мира», в Финляндии уже не могут не задуматься: а не объявят ли завтра «частью русского мира» и их страну? Тем более что Финляндия была частью Российской Империи?

Свои опасения и у Швеции. Главным образом в связи с островом Готланд. Во-первых, здесь во время петровских войн была русская администрация — в течение короткого времени, но и этого может хватить для объявления острова «частью русского мира». Во-вторых, занимает Готланд слишком уж выгодное стратегическое положение на Балтике. В-третьих, на острове Готланд Росия пытается создать нечто вроде пункта базирования строителей газопровода «Северный поток — 2». То есть «зацепиться пальцем». А в-четвертых, и «в-главных», в отличие от стран Балтии, Польши или Норвегии, Швеция и Финляндия не могут рассчитывать на коллективную защиту и поддержку. И все это заставляет многих политиков в Швеции и Финляндии задумываться: а настолько ли надежны прежние гарантии безопасности? И не следует ли задуматься о других способах решения проблем своей безопасности, в том числе вступлении в НАТО? Пока что число сторонников «североатлантической» интеграции не превысило здесь критического уровня, но пронатовские настроения продолжают расти. И «подпитываются» они главным образом жесткой реакцией самой же РФ. Которая, пытаясь запугать своих соседей, рискует получить на Балтике новый виток расширения НАТО. Так что на «западном фронте» действительно грядут перемены, и будут они не в пользу РФ.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az