Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что ей необходимо расслабляться от своей «самой стрессовой в мире» работы. О своих способах борьбы со стрессом она рассказала в интервью SkyNews. Хобби у женщины-политика оказались ничем не примечательные.

— Я люблю прогулки — когда у нас получается взять выходной, мы выходим на прогулку. Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу — еду можно съесть, — рассказала британский премьер.

Кроме того, Мэй оказалась поклонницей американского сериала «Морская полиция». Это многосерийный детектив, освещающий деятельность спецагентов вымышленной команды, относящейся к Службе криминальных расследований ВМС США. Команда занимается расследованием преступлений, совершённых в отношении американских моряков либо самими моряками.

