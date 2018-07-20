К тому, что эволюция армянской политической мысли поражает воображение, не привыкать. Но даже при беспрекословном принятии этого понимания часто происходит такое, отчего затуманивает сознание.

В злополучной стране, где все трещит по швам, и новая власть лихорадочно пробует одно, второе, третье, чтобы окольцевать хаос и разруху, кудесники креатива атакуют бастионы высокой мысли.

Речь вовсе не о дискуссиях вокруг супер тренда по защите армянской демократии в Конгрессе США, и даже не о предложениях организовать встречу армянского премьера с Дональдом Трампом. Есть вещи куда серьезные, и они крепко овладели умами армян в свете карабахской дилеммы.

Без дураков событием переломного характера могла бы стать встреча экс-президента Левона Тер-Петросяна с Николом Пашиняном. В ней наряду со многими вопросами тема Карабаха оказалась центровой, что было вполне ожидаемо. В силу известных причин был к встрече большой интерес и в Баку. Многие предрекли, что все еще пребывающий в революционном экстазе премьер найдет-таки силы внять доводам первого президента, чтобы найти долгожданный алгоритм. Радужные трансформации многие связывали с прагматизмом, который характерен единицам в армянском истеблишменте.

Мало того, что большие ожидания оказались пустыми, на Тер-Петросяна опять снова пошли потоки жесточайшей критики с ушатами грязи. В Ереване многие склонны считать, что во всех бедах страны виноват именно он. Ревнители национальной демократии, горлопаны, выступающие в роли гарантов свободы Карабаха, не жалеют желчи и мракобесия, чтобы окончательно закатать Тер-Петросяна в асфальт и перевернуть страницу национальной истории, с ним связанную.

Разгул варварства, зоологической ненависти в армянском обществе дело штатное, и никого этим не удивить. Слава Богу, многих своих вероотступников они свирепо наказывали. Однако в данном случае все, кто неистово ратует за наказание Тер-Петросяна, это не видящие дальше носа, которые тешат себя байками о необратимости самоопределения Карабаха.

Далеко смотрящие убеждены, что в бытность президента Петросян по завершению первой военной кампании завел страну в западню, навязав ей статус не победителя, а побежденного. Провидцы недоумевают, мол, как такое могло случиться. Азербайджан, как они считают, вообще должен был быть лишен права вести переговоры.

Умники из мозговых центров признают, что спустя два десятилетия Азербайджан не только перевооружился, но и приобрел шанс решить территориальный вопрос силовым путем. Пособником Баку тут однозначно выставляется Москва.

Пашинян, делая сноски на деструктивную роль Москвы, не может позволить себе разом развернуться в сторону от России, надеясь на игру на два фронта. Проехался по Европам, вернулся, не солоно хлебавши, и снова настроен угодить Кремлю, мол, все у нас в ажуре, и союзничество в силе. Так ли все на самом деле?

Пытаясь выставить себя в выигрышном свете, Пашинян рельефно проявляет характерные качества истинно армянского политика, который неистово желает пожрать жирные куски за счет надуваемых партнеров. Будучи в Москве и продолжая порочную практику своих предшественников, он не нашел ничего лучшего, как повторил излияния угодничества. Выставив себя в роли вельможного лакея, апеллировал к власти сильного, мол, мы слабы, и без России нам никуда.

«Эта угроза была всегда, и мы должны быть готовы к любому подобному проявлению», — ропща, высказался Пашинян, отвечая на вопрос о вероятности возобновления войны с Азербайджаном. А далее было больше. Премьер напомнил, что «Россия как сверхдержава обладает возможностью не позволить возобновления войны в регионе». Не стыдясь ничего, а все это имело место после провального Брюсселя, когда этот же Пашинян попытался вырывать козыри у Евросоюза с НАТО против той же самой Москвы, стал накладывать обязанности на Россию, мол, вы же используете свои рычаги, чтобы не позволить возобновления в регионе войны.

Вот так оно и происходит, что Армения с ее хваленой деликатной дипломатией, выпячивая подхалимаж, пытается неправдами выбить для себя безопасное положение. Коль все так бездарно и падко, зачем, спрашивается, унижаться и юлить?

Был же перед Москвой раунд с Тер-Петросяном, когда обозначилась перспектива безболезненного решения проблемы. Незачем хорохориться и производить на весть свет эффект мыльного пузыря с фальшивым тезисом «права на свободу карабахцев».

Апрельская война продемонстрировала все, на что способен Ереван, питающийся кровью и плотью ни в чем не повинных людей. Армения и армянский Карабах осознали, что шанс на прорыв только гипотетический. Он не подтвержден реалиями. Выбраться из западни не будет возможным не потому, что оплошал Тер-Петросян, а потому что силы в развитии не равные, и Азербайджан разумно воспользовался стратегическим багажом. Все остальные фантазии о величии армянского духа и силе оружия — пустые эффекты фигур речи.

Лишить Азербайджан права на последнее слово невозможно. Бархатная революция, формирование легитимной власти в Армении это мизер, который рассчитан на внутреннее потребление. В остальном все обстоит гораздо серьезнее, и апрельский акцент тому подтверждение.

Не было побед Армении в Карабахской войне, есть незаконченная кампания, которая вот-вот должна возобновиться. Для самосохранения Ереван должен договориться с Баку. Иначе все пойдет кубарем.

Геополитической ролью Армении должна стать послушность, в противном случае она лишится вымышленных смыслов, которыми все предыдущие годы пудрила мозги миру. Таковы реалии, и ими невозможно пренебречь.

Тофик Аббасов

Minval.az