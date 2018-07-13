Чего пыталась добиться Москва при помощи подкупа монахов?

Вспоминать свои неудачи и провалы не любит никто. Дипломаты — не исключение. Это в разведке, где, согласно затрепанному выражению, «о крупном успехе становится известно после крупного провала», истории об арестованных «нелегалах» приобретают ореол героической саги. В дипломатии все не так. Здесь дипломатический скандал — это всегда признак провала, и не только отдельно взятого «проштрафившегося» дипломата. Эксперты напоминают: в мире дипломатии сколько угодно способов решить проблему без шума и пыли, даже если отдельно взятый сотрудник посольства вышел в своем поведении за рамки дозволенного. А вот если дипломатов высылают гласно и открыто — это уже серьезная проблема в двусторонних отношениях.

Вот и теперь, как сообщила афинская газета Kathimerini, правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум.

Согласно информации, которой поделились с изданием высокопоставленные дипломатические источники, это ответ на «незаконные действия на греческой территории, являющиеся вмешательством во внутренние дела Греции». Среди обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, фигурируют «попытки выуживать и распространять информацию, а также совершать подкуп государственных чиновников». Правда, те же источники постарались подсластить пилюлю, отметив, что Греция «продолжает желать поддержания хороших отношений с Россией, содействовать дружбе двух народов, сотрудничеству их правительств и субъектов гражданского общества с обеих сторон». Но нет сомнений: активность РФ на своей территории в Афинах посчитали чрезмерной.

Как указывает та же газета, в последнее время различные «механизмы», связанные с российскими интересами в Греции, «с помощью предоставления материальных и финансовых стимулов пытаются влиять на муниципалитеты и митрополитов, а также приобрести влияние на Афоне». Была также «зафиксирована попытка подкупить правительственных чиновников», которая потерпела неудачу, и «попытка вмешаться в особо чувствительные национальные проблемы и интересы Греции на Балканах, в частности по вопросу о споре по госнаименованию Бывшей Югославской Республики Македония». Речь шла о финансировании акций протеста против соглашения, достигнутого Грецией и Македонией.

Напомним: речь идет о той самой Македонии, которую на недавнем саммите НАТО в Брюсселе официально пригласили в альянс. Что по понятным причинам не понравилось Москве, где тут же заявили, что, оказывается, «форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства», и «на самом деле речь идет только об одном — достижении военного превосходства». О том, что решать, вступать в НАТО или нет, должна вообще-то сама Македония, в России не вспомнили.

Понятно и другое. В Москве вообще весьма нервно относятся к расширению НАТО. А тут еще в альянс приглашают православную славянскую страну, расположенную на Балканах, рядом с последним российским оплотом —Сербией. И самое главное, надежных способов затормозить ее евроатлантическую интеграцию у РФ не просматривается. В отличие от Украины и Грузии, Македония не вовлечена в «действующий» конфликт.

Правда, для вступления в альянс эта страна должна урегулировать вопрос о своем названии. Официально она именуется «Бывшая югославская республика Македония». Против наименования «Македония» возражала Греция: здесь есть провинция с таким же названием. В Афинах грозили заблокировать вступление Македонии в НАТО и ЕС. Правда, стороны уже близки к решению проблемы. Накануне после долгих споров парламент признал новое название страны — Северная Македония. Против оперативно выступил «пророссийский» президент страны Георге Иванов, но депутаты повторным голосованием преодолели вето главы государства. Тем не менее попытки затормозить интеграцию Македонии в НАТО еще и с греческой стороны, возможно, здесь были вполне ожидаемы.

А вот со старцами на горе Афон и влиянием на митрополитов все уже куда серьезнее. То, что Россия в своей внешней политике, в особенности в том ее секторе, который именуется «мягкой силой», регулярно апеллирует к «православному миру» и т.д., ни для кого не секрет. А Греция — страна православная. Но со своей церковью и своим патриархом во главе. По традиции греческие православные тяготеют не к Москве, а к Константинопольскому патриархату. Что же касается монастырей на горе Афон, то эта «монашеская республика» хоть и расположена на территории Греции, но подчиняется напрямую даже не греческой церкви, а Константинопольскому патриарху. Понятно, что для Москвы весьма соблазнительно использовать каналы «церковного влияния» для того, чтобы размыть здесь «натовские» позиции и укрепить свои. Россия уже продавала Греции ЗРК С-300, а во второй половине девяностых в России активно строили (и поддерживали) планы создания этакой «православной арки». куда включали Грецию, Сербию и заодно Армению, причем противостоять эта «арка» должна была, разумеется, Турции. Сегодня в Москве, правда, старательно выстраивают сближение с Турцией, но вот надолго ли эта игра — вопрос открытый. Особенно на фоне накачки оружием российской базы в Гюмри. Но это планы на будущее, а пока РФ активно укрепляет позиции в церковных кругах. Во всяком случае, греческий политический аналитик Яннис Куцомитис, комментируя высылку дипломатов за попытку подкупа именно митрополитов и афонских старцев, в интервью радио «Свобода», отмечал: «Можно говорить чуть ли о необъявленной войне между Русской православной церковью и греческой церковью, точнее, Константинопольским патриархатом. Острая борьба, в частности, ведется, за влияние в Иерусалиме, на Святой земле, за контроль над Иерусалимским патриархатом и конкретными церковными объектами. Отдельный разговор – усилия как Московского патриархата, так и российского государства, направленные на укрепление своего влияния на Афоне. Монашеская обитель на Афоне очень влиятельна, и она получает всё увеличивающуюся поддержку, в том числе финансовую, от Русской православной церкви».

Наконец, есть еще одна сторона вопроса. Церковное влияние как никогда нужно РФ сегодня на фоне дискуссий о самостоятельности Украинской православной церкви.

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. К примеру, православие исповедует большинство населения Болгарии. Там есть своя православная церковь, во главе которой стоит свой патриарх. Точно так же своя православная церковь и свой патриарх есть у Румынии. А вот Украину Русская православная церковь рассматривает как свою «каноническую территорию». Что возмущает многих в Киеве, и не только в Киеве. В результате в РФ признать самостоятельность украинской церкви отказываются, именуют ее духовных лидеров «раскольниками» и «самозванцами». А в Киеве по вполне понятным причинам стремятся заручиться поддержкой авторитетных деятелей православного мира, по крайней мере той его части, которая не является частью «русского мира». Греция и «монашеская республика» на горе Афон играют здесь не последнюю роль. Так что ставки для РФ в той игре, которую, по всей видимости, вели в Греции российские дипломаты, были весьма высоки. Но теперь игра эта, увы, проиграна. И нет сомнений, что двусторонние отношения Москвы и Афин переживают непростой период, пусть даже в РФ и отказались от «зеркальной» высылки дипломатов. И самое, пожалуй, неприятное для Москвы, нынешний скандал — это еще и очередной повод задуматься, можно ли в принципе выстроить с РФ конструктивные и дружеские отношения, не рискуя получить у себя в стране профинансированные из-за рубежа протесты, шпионские игры или вообще попытку госпереворота.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az