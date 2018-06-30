Бакинский филиал Bank Melli İran подал в суд на Исполнительную власть города Баку.

Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2 банк потребовал возместить нанесенный материальный ущерб.

В исковом заявлении в качестве третьих лиц указаны департамент жилищно-коммунального хозяйства ИВ г.Баку, исполнительная власть Хатаинского района и министерство финансов.

Суд отклонил иск. Недовольный решением бакинский филиал Bank Melli İran и министерство финансов Азербайджана подали апелляционную жалобу.

Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Minval.az