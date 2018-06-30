«Азербайджанская армия продолжает подготовку для освобождения оккупированных земель».

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра обороны Азербайджана по личному составу, начальник Главного управления личного состава, генерал-лейтенант Керим Велиев.

По его словам, для этого регулярно проводятся учения, усиливается материально-техническая база армии:

«Хотя международные организации принимают различные резолюции, решения в связи с нагорно-карабахским конфликтом, к урегулированию карабахского конфликта они относятся равнодушно, применяя двойные стандарты. Поэтому мы продолжаем подготовку для освобождения наших земель от оккупации. Правда, никто не хочет, чтобы проливалась кровь. Но как только поступит приказ Верховного главнокомандующего, мы будем готовы освободить наши земли от оккупации».

Замминистра подчеркнул, что сила и престиж азербайджанского государства, а также армии растет день ото дня:

«Парад, проведенный по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана, еще раз это доказал. На параде приняли участие секретари Совета безопасности различных стран, министры обороны, начальники Генштабов, заместители министров обороны».

Minval.az