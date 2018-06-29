Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов и первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант Вилаят Эйвазов награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Ильхам Алиев. Согласно распоряжению, они награждены в честь 100-летия со дня создания азербайджанской полиции за обеспечение общественной безопасности и порядка, особые заслуги в борьбе с преступностью, а также за выполнение поставленных задач.

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