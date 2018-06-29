Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших военных и высших специальных званий офицерам Министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, высшие военные и высшие специальные звания присвоены следующим офицерам МВД:

Высшее военное звание генерал-лейтенанта генерал-майору Фазилю Нариман оглу Алекберову

Высшее специальное звание генерал-майора полковнику Гейдару Тейюб оглу Гейдарову

Помимо этого, Кямалу Гафар оглу Гафарову присвоено почетное звание «Заслуженный врач» за заслуги в развитии сферы здравоохранения в министерстве внутренних дел страны.

Minval.az