Выдача удостоверений личности нового поколения начнется с 1 сентября этого года.

На проходящем сегодня последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса вынесли на обсуждение законопроект «О внесении изменений в ряд законов в связи с внедрением удостоверения личности нового поколения гражданина АР».

По проекту, изменяется дата начала выдачи гражданам АР удостоверений личности нового поколения.

Начало выдачи придется на 1 сентября этого года. Ранее планировалось выдавать удостоверения с 1 января 2019 года.

Minval.az