29 июня 1958 года родился известный азербайджанский актер, комик Эльчин Гамидов.

Эльчин Гамидов в 1981 году окончил факультет актерского мастерства драмы и кино Института Искусств.

С 1983 года — актер Азербайджанского Государственного Театра Музыкальной Комедии. Сыграл множество ярких ролей в театре и снялся в фильмах: «Бакинский вор», «Волчонок», «Мяхялля», «Мяхялля в Москве», «Совершенно секретно», «Мешади Ибад — 94».

Особенно полюбился зрителям в образе Мязи в театре КВН «Планета Парни из Баку».

51-летний актер скончался 4 марта 2011 года от сердечного приступа, наступившего вследствие гипертонического кризиса.

Отметим, что Эльчин Гамидов рано потерял отца и мать, которая также скончалась от гипертонической болезни, не дожив и до пятидесяти лет. То же самое произошло и с его двумя братьями и сестрой — Хафиз умер в 34 , Эльдар — в 51, а Лейла в 42 года.

Minval.az