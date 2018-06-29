В расположенном в Шеки центре отдыха Marxal Resort & SPA арабский турист справил большую нужду в бассейне. Согласно информации Qafqazinfo, за это туриста оштрафовали на 500 манатов.

Возмущенный турист, приехав в Баку, пожаловался на штраф в посольство Саудовской Аравии в стране.

Специалист по продажам центре отдыха Marxal Resort & SPA Гюнель Балаева сообщила, что турист сначала не хотел оплачивать штраф. При выезде из отеля туристу был предъявлен штраф в размере 500 мантов за загрязнение бассейна. В начале со стороны туриста был протест, но все же он выплати штраф и покинул отель. Так же Г. Бабаева сказала, что в центр отдыха Marxal Resort & SPA не поступала информация о жалобе в посольство.

Minval.az