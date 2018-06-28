«Грубо поправ Устав Организации Объединенных Наций и Хельсинкский Заключительный акт, Армения оккупировала суверенную территорию Азербайджана, прибегнув для этого к применению военной силы. Продолжая оккупацию территорий Азербайджана и незаконную военную деятельность на них, Армения тем самым явственно нарушает основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и размещения вооружённых сил на территории страны только с согласия принимающего государства, которые составляют основу режима укрепления мер доверия и безопасности, согласно Венскому документу ОБСЕ».

Об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, выражая отношение к комментарию МИД Республики Армения по поводу военных учений, планируемых Вооружёнными Силами Азербайджанской Республики.

«Армения скрывает значительную часть своего военного потенциала от режима контроля, концентрируя большое количество военной техники и персонала на оккупированных территориях Азербайджана. В результате, в нарушение принципа взаимности, предусмотренного Венским документом, Армения продолжает сообщать неверную информацию о своём военном потенциале и его деятельности и грубо нарушает свои обязательства. Подобное поведение Армении является проявлением безответственности, неуважения к нормам и принципам международного права.

Факт продолжения оккупации территорий Азербайджана вооружёнными силами Армении и сопутствующее ему продолжение применения силы против Азербайджана со стороны Армении по-прежнему является главной угрозой для регионального мира и безопасности», — отметил Х.Гаджиев.

Minval.az