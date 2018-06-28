В ходе сегодняшнего заседания Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы был назначен содокладчик по Азербайджану.

Как передает АПА, на заседании Рогер Гале был назначен новым содокладчиком по Азербайджану.

Кроме того, он является председателем Мониторингового комитета.

Другим же содокладчиком продолжает оставаться австриец Стефан Шеннак.

Отметим, в отношении прежнего содокладчика, румынского парламентария Сезара Фалорина Преды в мае текущего года была применена санкция Комитетом по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам.

Его имя проходит в коррупционных делах.

По этой причине он был отстранен от должности содокладчика по Азербайджану.

Санкция действует в течение 2 лет.

Minval.az