В Российском Национальном музее музыки состоялось открытие выставки «Быть с веком наравне», посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Как передает АПА, выставка организована при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Азербайджана, посольства Азербайджана в Москве и Фонда Гейдара Алиева.

Выступивший на открытии выставки директор музея Михаил Брызгалов рассказал о том, как родилась идея создания такой выставки, как тщательно собирались ее экспонаты из различных фондов, российских и азербайджанских музеев, личных коллекций.

Центральным экспонатом выставки стала известная картина Таира Салахова «Портрет композитора Гара Гараева», которая не покидала стен Третьяковской галереи с 1962 года.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении поделился воспоминаниями о выдающемся композиторе Гара Гараеве: «Сегодня я выступаю в двух ролях: в роли посла и в роли ученика Гара Гараева. В классе Гараева мы изучали не только искусство композиторского мастерства, но и познавали основы жизни, поскольку он был человеком необычайно широкой эрудиции и энциклопедических знаний».

Представитель Министерства культуры Азербайджана в России Нигяр Ахундова зачитала письмо министра культуры Абульфаса Караева, адресованное директору и коллективу музея, с благодарностью за внимание к творчеству и личности Гара Гараева, за прекрасную организацию выставки.

На открытии также выступил народный художник СССР и Азербайджана, автор легендарного портрета композитора Таир Салахов. Он рассказал об истории создания портрета и о своих взаимоотношениях с Г.Гараевым.

Директор Азербайджанского Государственного музея музыкального искусства Алла Байрамова выразила благодарность за многолетнее сотрудничество с Российским Национальным музеем музыки и особое внимание к азербайджанской искусству и музыке.

После осмотра выставки состоялся концерт из произведений Гара Гараева, в котором приняли участие лауреат международных конкурсов Риад Мамедов, президентская стипендиатка, студентка Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Назханым Дадашева, выпускница Российского института театрального искусства Айла Добрева, скрипач Станислав Самойлов.

Отметим, выставка «Быть с веком наравне», посвященная 100-летию со дня рождения азербайджанского композитора Гара Гараева, продолжится до 26 августа.

Minval.az