Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в среду встретился с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Эндрю Шофером, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Minval.az