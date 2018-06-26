В связи с0 100-летием Вооруженных сил Азербайджана известные певцы, актеры, телеведущие, спортсмены и другие проводят флешмоб в социальных сетях, выставив свои фото в военной форме, сообщает Trend.

Среди них паралимпиец Ильхам Закиев, дизайнер Гюльнара Халилова, оперный исполнитель Джахангир Гурбанов, композиторы Ханым Исмайылгызы, Севиндж Тофиггызы, актеры Усния Мурветова и Ильгар Мусаев, телеведущие Салех Багиров, Ламия Алекпергызы, Фахрия Лилпар, Азер Сулейманлы, Руслан Гасанов, Илькин Гасани, Заур Кямал, Арзу Гамзаева и Кенуль Мухтарова, певцы Азерин, Айгюн Кязымова, Адалят Шукюров, Роза Зергерли, Эльнур Мамедов, Ильгар Мурадов, Эльза Сейидджахан, Саида Султан, Фуад Мусаев, Аслан Гусейнов и Джейхун Алиев, скрипач Салим Аббасов, мейханачы Намиг Гарачухурлу, фотограф Шахинюксел Саркаров и другие.

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