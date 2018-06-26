26 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az