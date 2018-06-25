Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по случаю 100-летия создания азербайджанской армии и за особые заслуги в сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за отличие при выполнении поставленных задач генерал-полковник Закир Гасанов, генерал-полковник Наджмеддин Садыков и генерал-лейтенант Керем Мустафаев награждены орденом «Рашадат» I степени.

Кроме того, ряд военнослужащих награждены орденом «За службу Отечеству» III степени, медалями «За Родину», «За отвагу» и «За военные заслуги».

Minval.az