Азербайджан намерен увеличить объемы закупок вооружения у Пакистана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан заинтересован в расширении военного сотрудничества с Пакистаном и увеличении объемов закупок вооружения», — сказал Алиев в ходе разговора с председателем комитета начальников объединенных штабов Пакистана Зубаиром Махмудом Хайати, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют тесные политические связи и в тоже время успешно развивается сотрудничество в оборонной сфере.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества», — подчеркивается в информации.

Minval.az