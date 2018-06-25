Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня Госдумы и Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана.

«Было бы правильно, и мы хотели бы предложить этот формат, межпарламентской комиссии Госдумы и Меджлиса Азербайджана высокого уровня, которую могли бы возглавить наши заместители», — сообщил он на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым.

Как передает Тренд, он отметил, что парламентам двух стран важно развивать новые форматы работы для того, чтобы вносить больший вклад в развитие добрососедских отношений двух стран. По словам председателя Госдумы, такая комиссия должна заниматься вопросами, которые беспокоят граждан обеих стран, обсуждать конкретные темы. «Это будет наш вклад в развитие отношений между нашими государствами,» — заключил он.

Minval.az