В Баку снова произошел инцидент, связанный с женскими шортиками. Но на этот раз уже в автобусе. Об этом сообщило издание GoldNews.Az, ссылаясь на публикации в социальной сети Фейсбук.

Согласно тексту, опубликованному на Фейсбуке, девушка была одета в мини. Двое парней хотели взять у нее номер телефона для знакомства. Гюнай им отказала, после чего они подошли к ребенку, который стоял рядом с ней и спросили, где живут, и знает ли он номер сестры. В это время девушка вышла из себя и предупредила парней отстать от ребенка.

Парень до этого чуть не умолявший дать номер телефона вдруг резко изменился. «Я тебе голову отрежу, я тебе не тот парень из метро, не путай. Если бы ты была нормальной девушкой, то вышла бы в город в такой одежде», — сказал он ей, продолжая оскорблять ее нецензурными выражениями», — написала один из пользователей Facebook.

По словам девушки, которая написала данный статус, самое интересное то, что в это время в автобусе был и полицейский, но и тот ничего не сделал.

«Парень домогался до девушки, оскорблял ее, но ни полицейский, ни другие пассажиры не вмешались. Девушка вышла из автобуса на полпути. После этого другие женщины, которые были там, начали хвалить парня, «мол, ты такой молодец, поставил ее на место, а она невоспитанная, девушка легкого поведения». Женщины даже называли ее проституткой. Впрочем, и я не выдержала и сошла с автобуса».

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