Азербайджанская делегация подарила Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) картину с изображением нефтяной вышки на месторождении Бибиэйбат, где впервые нефть была добыта промышленным путем.

Как передает АЗЕРТАДЖ, картина была вручена 23 июня в Вене на 4-м заседании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время вручения картины сказал, что Азербайджан верен своим обязательствам относительно выполнения «Декларации о сотрудничестве». «Азербайджан является одним из активных участников этой инициативы. В нашей стране нефть добывается с древних времен. В 1846 году впервые в мире нефть промышленным путем была добыта именно в Азербайджане – в Баку. С того времени начался новый период нефти, который успешно продолжается по сегодняшний день», — сказал министр.

Пярвиз Шахбазов передал участникам мероприятия приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно проведения очередного заседания Совета министров стран ОПЕК и не ОПЕК в Баку. Он отметил, что это будет прекрасной возможностью не только участвовать в конференции, но и побывать в мировой колыбели нефтяной промышленности – в Баку.

Minval.az