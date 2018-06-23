Скончался министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

Об этом агентству АПА сообщили в источниках, близких семье покойного.

Явер Джамалов скончался сегодня днем в своем столичном доме.

Самочувствие участвующего в эти дни на оборонной выставке «EUROSATORY-2018” в Париже Явера Джамалова резко ухудшилось.

69-летний министр длительное время страдал от тяжелого заболевания.

Информацию подтвердили также и в Министерстве оборонной промышленности.

Явер Джамалов родился 17 октября 1949 года в селе Чолбешдали Сабирабадского района.

В 1972 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт и с этого года назначен оператором в нефтедобывающее управление “Сиязаньнефть”.

В 1972-1989 гг. работал оператором, инженером, старшим инженером, дежурным начальником, заместителем начальника районной инженерно-технологической службы, главным инженером — заместителем начальника цеха, главным инженером НГДУ “Ширваннефть”.

В 1989 – 1995 гг. занимал должность начальника НГДУ “Ширваннефть”.

В 1995 – 2003 гг. работал генеральным директором производственного объединения нефтедобычи на суше.

В 2003 – 2006 гг. занимал должность генерального директора производственного объединения “Азнефть”.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 18 марта 2006 года от назначен на должность министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению Ильхама Алиева от 16 октября 2009 года Явер Джамалов награжден орденом «Шохрат» («Славы») за услуги в экономическом развитии страны.

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