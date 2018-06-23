Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым, находящаяся с визитом в Китае, встретилась 22 июня с мэром города Шанхай Йин Йоном, передает Тренд.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между двумя странами в различных областях. Было отмечено, что отношения, заложенные с помощью древнего Шелкового пути, в настоящее время успешно развиваются в соответствии с интересами обоих народов.

Также было сказано, что существующее между двумя странами политическое доверие и взаимопонимание дает импульс углублению отношений в экономической, культурной, гуманитарной и других сферах.

Стороны выразили удовлетворение созданием за последние годы образцового сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в экономической сфере, в том числе сферах энергетики, торговли, инфраструктуры, машиностроения, туризма и других направлениях. Было подчеркнуто, что дальнейшее углубление связей между двумя странами посредством города Шанхай, занимающего важные позиции в экономике Китая, будет эффективным.

Делегация побывала в Выставочном зале городского планирования Шанхая и осмотрела экспонаты, отражающие развитие страны в разные периоды, и его современную инфраструктуру.

Азербайджанская делегация посетила также Шанхайскую башню, которая является первым самым высоким зданием в Китае и вторым в мире, а также телебашню «Восточная жемчужина». Председатель парламента Азербайджана Огтай Асадов сделал записи в книгах Выставочного зала городского планирования Шанхая, Шанхайской башни и телебашни «Восточная жемчужина».

Minval.az