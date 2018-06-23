Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны — Дня независимости. Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Мозамбиком будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов. В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и прогресса», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az