Восстановлен и передан в эксплуатацию объединяющий районы Агсу и Гейчай мост над рекой Гейчай.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали руководство ИВ Гейчайского района, сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог, представители общественности.

Напомним, что наблюдавшиеся в районе 2 июня этого года ливни привели к наводнениям, что стало причиной повышения уровня реки Гейчай в несколько раз.

Кроме того, серьезно пострадали пешеходный и автомобильный мосты над рекой Гейчай, был полностью разрушен имеющий две бетонные опоры пешеходный мост над рекой.

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