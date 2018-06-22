23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 30-34°, в Баку ночью 20-22°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 50-55%, днем – 35-40%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 32-37°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

Minval.az