Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики продолжает успешно проводить мероприятия по охране государственной границы.

В результате провяленного профессионализма сотрудниками ГПС за последние дни предотвращена попытка пересечения государственной границы двумя иностранцами по поддельным документам.

17 июня во время регистрации рейса «Баку-Доха» у гражданина Пакистана Али Шаха (1991 г.р.) вызвала сомнение подлинность японской визы в его паспорте. В результате лабораторных экспертиз было установлено, что виза имеет признаки подделки.

19 июня подлинность паспорта гражданина Италии Юсифа Ибрагима (1985 г.р.), прибывшего в Баку рейсом «Багдад-Баку», также вызвала подозрения. В результате проведенных экспертиз удалось установить, что в информационном листе паспорта внесены изменения. Было установлено, что предъявившим поддельбный паспорт является гражданин Ирака Хайдар Хашим Ибрагим (1983 г.р.).

По выявленным фактам продолжается проведение следственных мероприятий.

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