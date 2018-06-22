Азербайджан встал на путь тесного сотрудничества с Западом, и до сегодняшнего дня не изменил своей позиции.

Как передает Тренд, об этом премьер-министр Новруз Мамедов сказал, выступая на региональном форуме CAMCA.

«Азербайджан реализовал крупнейшие проекты в этом направлении. Предпринял важные шаги по восстановлению Шелкового пути между Востоком и Западом, реализации транспортного коридора Север-Юг», — сказал Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан расположен в самом сложном и важном пространстве в мире, на стыке Востока и Запада, ислама и христианства.

Азербайджан — богатая страна с точки зрения человеческих и природных ресурсов, сказал Мамедов.

Minval.az